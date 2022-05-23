شبكة الإعلام العراقي ومنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية توقعان مذكرة تفاهم شاملة

2022/05/23 | 12:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – واع

وقعت شبكة الإعلام العراقي ومنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم شاملة في المجال الإعلامي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم ونائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام التقيا برئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي، وتم عقد مباحثات ثنائية".

وأضاف أن "الجانبين وقعا مذكرة تفاهم شاملة في المجال الإعلامي".

وأكد الدكتور نبيل جاسم تطلعه بأن ترفع هذه المذكرة من مستوى التعاون لمستويات أرفع"، معرباً عن أمله أن "تكون المذكرة خطوة على المسار العملي".

وتابع "لدينا خبرات كبيرة على المستوى العراقي وخبرات متراكمة في الجانب الإيراني، ونأمل أن يشهد التعاون مستويات أفضل".

فيما قال رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الايرانية بيمان جبلي، "إننا مطلعون على مكانة شبكة الإعلام العراقي"، معربا عن أمله بأن "نصل من خلال هذا الاجتماع إلى اتفاق يسمح برفع مستوى التعاون الثنائي".

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