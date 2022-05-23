ديالى تسجل 40 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2022/05/23 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل نحو 40 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية الحادة خلال ساعات محدودة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ردهات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية ومنها بعقوبة استقبلت خلال ساعات معدودة نحو 40 حالة اختناق بينها 4 حرجة للغاية لافتا الى […]

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