من التطبيع إلى الحلف الإقليمي الجديد ... - معتصم حمادة

2022/05/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#معتصم_حمادة فلسطين1) في التأصيل اللغوي■-;- التطبيع في اللغة العربية، هو إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد أن أصابها ما أخرجها عن هذه الطبيعة وألحق بها تشوهات أو تغييرات، جعلت منها وضعاً استثنائياً، غير طبيعي، يحتاج إلى فعل من أجل إعادته إلى طبيعته، وبالتالي فإن التطبيع في جوهره اللغوي، عمل إيجابي وجهد حميد.



مثلاً كأن تحدث فوضى في مكان ما، لأسباب أمنية، أو جيولوجية (زلزال، فيضان ...



الخ) بناءً عليه ......





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