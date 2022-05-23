الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة مؤكدة أو مشتبه بها بمرض جدري القردة في العديد من البلدان

2022/05/23 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث قال مسؤول صحي إنه يتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة

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