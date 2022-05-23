الصحة: نسبة الوفاة جراء الاصابة بـ”جدري القرود” لا تتجاوز الـ١٠٪ 

2022/05/23 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، الدكتورة ربى فلاح، اليوم الاثنين، نسبة الوفاة جراء الاصابة بـ”جدري القرود” لا تتجاوز الـ١٠٪.وقالت فلاح، في حديث لوكالة ايرث نيوز، أن “مرض جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ عادة يظهر في بعض من اجزاء افريقيا وبعض الدول الاوربية حيث ظهرت عدة اصابات بها […]

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