احتباس سياسي مؤسف

2022/05/23 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم يكن مُتوقعا ان تصل مآلات المشهد

السياسي العراقي بعد اعلان نتائج

الانتخابات الى هذه الدرجة من التشرذم

الوطني وهي التي كان من المقرر ـ اي

الانتخابات ـ ان تكون بنسخة غير مكررة

عن سا

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