مقتل شخص بالسفارة القطرية في باريس

2022/05/23 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي حارس أمن أمام السفارة القطرية في

باريس حتفه، الاثنين، بعد أن تعرض للضرب

من قبل آخر.

فيما ألقي القبض على المشتبه به، وفتح

تحقيق في الحادثة.

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