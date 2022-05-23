2022/05/23 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة ترابية، عددا من الدول

العربية، بعد أن تشكلت في العراق حيث تم

تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار وسوء

الرؤية.

وضربت ظهر اليوم الاثنين، عاصفة ترابية

محملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار

محافظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة ترابية من العراق تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة ترابية من العراق تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).