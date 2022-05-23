بعد التصدع.. قيادي في امتداد يعلق على انسحاب 5 أعضاء من الحركة

2022/05/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق قيادي في حركة امتداد حيدر هواس، اليوم الاثنين، على قرار انسحاب خمسة من اعضاء الكتلة داخل مجلس النواب .

وقال هواس في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت بعد رفع يد الامين العام لحركة امتداد المؤقت من قبل الامانة العامة للنظر في جميع الاتهامات وطلبات الاستقالات من جميع الاطراف مستمرة لحين الوصول الى الحقائق ".

وأضاف ان "حركته لاتسمح لاي جهة كانت بالتهرب "، لافتاً الى ان "حركته قررت تأجيل الموافقة على الاستقالات جميعها حتى انتهاء عمل اللجان وكشف جميع الحقائق لجمهورنا والشعب ".

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