استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي شرق الأنبار

2022/05/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ان قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي تقبض على متهم بالإرهاب شرق الانبار.وقال الحسد في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تمكنت قوة من امن استخبارات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاثنين، من القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب شرق الانبار".واضاف ان " القوة تمكنت من القاء القبض على المدعو (ل خ إ) المطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب ضمن قاطع المسؤولية بشرق الأنبار".

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