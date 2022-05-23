بعد انحسار العاصفة الترابية.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها

2022/05/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، استأناف رحلاتها بعد انحسار العاصفة الترابية.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود أن تعلم المسافرين الكرام بعودة إستئناف رحلاتها الجوية في مطار بغداد الدولي حسب توقيتاتها المجدولة بشكلٍ طبيعي والتي تم إيقافها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية".

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