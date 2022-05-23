السليمانية: موت متقاعد كردي أثناء انتظاره في طابور لاستلام الراتب

2022/05/23 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي اليوم الاثنين، أحد المتقاعدين في محافظة السليمانية، أثناء تسلمه راتبه التقاعدي من أمام أحد المصارف.وصرح مصدر محلي لوكالة ايرث نيوز، أن “متقاعدا يبلغ من العمر 75 عاما توفي أمام مصرف بختياري أثناء تسلمه راتبه التقاعدي في مدينة السليمانية صباح اليوم”.وأكد المصدر أن “الجهات المعنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب […]

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