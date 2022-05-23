لاعبة الغولف جورجيا أوبو.. تحقق البطولات كطفلة وتدخل العالمية الآن

2022/05/23 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نيجيريا، يقود محبو رياضة الغولف المبادرات التي يأملون أن توصل اللعبة إلى الجماهير الأكبر.وبالنسبة لشخص مثل جورجيا أوبو، أول لاعبة من أصل نيجيري تلعب في جولة السيدات الأوروبية، فإن نجاحها في الحقيقة مجرد بداية لمستقبل أكثر إشراقًا للغولف عبر غرب أفريقيا.

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