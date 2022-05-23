2022/05/23 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تعيد تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والإلكتروني بالجامعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تعيد تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والإلكتروني بالجامعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تعيد تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والإلكتروني بالجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).