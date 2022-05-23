2022/05/23 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يحدد ثلاثة هتافات خلال صلاة الجمعة ويدعو الى الالتزام بها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحدد ثلاثة هتافات خلال صلاة الجمعة ويدعو الى الالتزام بها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحدد ثلاثة هتافات خلال صلاة الجمعة ويدعو الى الالتزام بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).