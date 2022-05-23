وكاع رمضان: نطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في كأس آسيا

2022/05/23 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مهاجم المنتخب الاولمبي بكرة القدم وكاع رمضان، ان الامنتخب الاولمبي يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في كأس آسيا.وقال رمضان ف المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيران إن “المنتخب الاولمبي كثف تحضيراته وأصبح جاهزاً لمواجهة إيران يوم غد في مباراة تعتبر اختباراً جيداً لنا”.وبين بالقول “نطمح الى تحقيق نتائج مميزة في البطولة […]

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