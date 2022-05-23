مصر.. الإفراج عن نجل نائب برلماني متهم بقتل عامل نظافة

2022/05/23 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة في مصر الإفراج عن نجل برلماني متهم بقتل عامل جمع القمامة، وتسليمه لوالده والتنبيه عليه بحسن رعايته، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية، بحسب موقع "القاهرة24".

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