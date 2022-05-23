ضبط 5 مواقع لتهريب المنتجات النفطية شمالي بغداد

2022/05/23 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن ضبط 5 مواقع لتهريب المنتجات النفطية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمدير الهيئة احسان موسى إن "شركة توزيع المنتجات النفطية وحسب المعلومات الاستخبارية واستناداً لاستخبارات نفط الوسط شكلت فريقاً وتوجهت إلى منطقة جديدة الشط شمالي العاصمة بغداد" ،مبيناً أنه "تم ضبط (5) كراجات تستعمل لتخزين وتهريب المنتجات النفطية تحتوي على خزانات عديدة بمختلف الاحجام ومصادرة منتوج البنزين بكميات كبيرة ".

وأضاف أنه "تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة".

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