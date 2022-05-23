سوكوب: خسارة أيّ لاعب من المنتخب تعدّ مشكلة كبيرة

2022/05/23 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدرب منتخبنا الأولمبي ميروسلاف سوكوب، أن خسارة أيِّ لاعبٍ من تشكيلة المنتخب تعدُّ مشكلة كبيرة لاسيما أن المنتخب يستعد لبطولة مهمة وهي نهائيات آسيا في اوزبكستان.وقال سوكوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الاولمبي ونظيره الإيراني وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" المنتخب يعاني من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الأصابة "، مبيناً، أن " المنتخب بدأ استعداداته مبكراً للاستحقاق المقبل ولدينا الكثير من اللاعبين مستعدون للسفر الى اوزبكستان".واضاف ان" مباراة يوم غد مهمة امام المنتخب الايراني كونه فريقاً قوياً واجتاز تصفياته بسهولة وبالنسبة لي فان هذه المباراتين تُعدّان اختباراً جدياً"، لافتاً الى أن" منتخبنا في مرحلة التحضيرات وأريد أن أعطي الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة".وبخصوص اللاعب احمد سرتيب، أكد سوكوب، أن" خسارة لاعب جيد مثل احمد سرتيب تشكل تحدياً للفريق لذا على كل لاعب احترام توجيهات المدرب، ويجب أن يكون اللاعب على مستوى من الانضباط تجاه الجهاز الفني"، مبيناً، أن" على سرتيب أن يعتذر لمشرف المنتخب والجهاز الفني ويتحدث للإعلام ايضاً لتتم إعادته في المرة المقبلة ، أما الآن، فقد فات الوقت".

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