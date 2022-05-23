2022/05/23 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس لجنة مراسم ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام بوزارة الداخلية الايرانية مجيد مير احمدي، الاثنين، انه سيتم تهيئة جميع التسهيلات في اربعة مراكز حدودية مع العراق لعبور زوار الاربعين.وقال احمدي في اجتماع لجنة الاربعين المركزي، انه “في عام 2019 شارك حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر في مراسم الأربعين”، مبينا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تجهز 4 مراكز حدودية مع العراق لعبور زوار الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تجهز 4 مراكز حدودية مع العراق لعبور زوار الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).