كتلة الجيل الجديد تنتقد الصمت إزاء نقل جنود اتراك بعجلات حكومية في كردستان

2022/05/23 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقدت كتلة الجيل الجديد، اليوم الاثنين، صمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إزاء نقل جنود اتراك بعجلات حكومية في الإقليم.وقالت رئيس الكتلة النائبة سروة عبد الواحد في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين تهرب من الإجابة على سؤالنا بشأن نقل قوات تركية بعجلات حكومية بين قريتين في اقليم كردستان”، […]

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