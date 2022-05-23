مقتل أحد حراس السفارة القطرية في باريس واعتقال مشتبه به

2022/05/23 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سفارة قطر في باريس إن أحد حراس السفارة في العاصمة الفرنسية قُتل صباح الإثنين، في "جريمة بشعة وغير مبررة" على

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