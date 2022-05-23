2022/05/23 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعيد العمل بنظام الامتحان الحضوري والالكتروني في الجامعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعيد العمل بنظام الامتحان الحضوري والالكتروني في الجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعيد العمل بنظام الامتحان الحضوري والالكتروني في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).