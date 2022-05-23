2022/05/23 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثني، القبض على 5 متهمين وضبط 4 عجلات معدة لتهريب النفط ومشتقاته في ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة مكونة من الفوج الثالث عشر، والاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على (5) متهمين، وضبط (4) عجلات، ثلاثة منها نوع "صهريج" والرابعة "كيا حمل" محملة بمنتوج نفطي في ناحية جديدة الشط التابعة لمحافظة ديالى، وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بالمنتوج".

وأضافت أنه "تم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احد مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2009".

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