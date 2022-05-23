اعتقال عدد من الاجانب لمخالفتهم قانون الاقامة في كركوك

2022/05/23 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من اعتقال عدداً من الأجانب لمخالفتهم قانون الاقامة في محافظة كركوك.

وقالت مديرية الأحوال المدنية والجوازات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من القبض على 38 شخصا اجنبيا مخالفا لقانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017".

واكدت المديرية "استمرارها بملاحقة المخالفين في مناطق بغداد والمحافظات كافة، كما تدعو المواطنين الكرام الى عدم ايواء الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن اماكن تواجدهم".

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