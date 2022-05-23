2022/05/23 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.41 دولار للأونصة بعد افتتاح الأسواق الأوروبية.بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو، […]

ظهرت المقالة مع تراجع الدولار..



أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أسبوع أولاً على ايرث نيوز.

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