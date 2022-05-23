2022/05/23 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة في كييف الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، البالغ من العمر 21 عاما بارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأوكراني يحكم بالسجن المؤبد على الجندي الروسي شيشيمارين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأوكراني يحكم بالسجن المؤبد على الجندي الروسي شيشيمارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).