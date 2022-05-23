روسيا تقرر سحب طلب استضافة معرض إكسبو 2030

2022/05/23 | 14:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين، بأن روسيا قررت طواعية سحب ترشيح موسكو لاستضافة معرض “إكسبو 2030”.وجاء في بيان: “اتخذت روسيا قرارا بسحب ترشيح موسكو طواعية لحق استضافة معرض إكسبو 2030، وقد تم تقديم الإخطار المناسب على النحو الواجب إلى مكتب المعارض الدولية في 23 ايار 2022”.وأوضحت وزارة الخارجية […]

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