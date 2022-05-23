2022/05/23 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يصل إلى 100 شخص قد يُقتلون كل يوم في القتال في شرق أوكرانيا، حيث ركزت روسيا جهودها العسكرية في الأسابيع الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: قد يُقتل ما يصل إلى 100 شخص باليوم إثر القتال شرق أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: قد يُقتل ما يصل إلى 100 شخص باليوم إثر القتال شرق أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).