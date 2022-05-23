التعليم العالي تعيد تطبيق نظام الامتحانات الجامعية

2022/05/23 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي، اليوم

الاثنين، اعادة تطبيق نظام الامتحانات

الحضوري والالكتروني في الجامعات هذا

العام.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس

النواب حاكم الزاملي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية،

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