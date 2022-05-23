2022/05/23 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رحب عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الإثنين، بالتقارب الحاصل بين حزبي الاتحاد والديمقراطي فيما وصفه بالإيجابي.

وقال الحياني في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إننا "نحث دائما على التقارب بين الكتل السياسية للذهاب الى تشكيل حكومة مشاركة وطنية تضم جميع القوى السياسية".

وأضاف، أن "التقارب بين حزبي الاتحاد والديمقراطي يعتبر ايجابيا وستنعكس مخرجاته على العملية السياسية".

ورجح الحياني، ان "ذهاب الأحزاب الكردية مع الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة لأن مشروع الإطار وطني ويشمل جميع المكونات والقوى السياسية "، مشيرا الى "ان الكرد كان لهم دوراً كبيراً في الحكومات العراقية السابقة منذ العام 2005 وهذا ما سينعكس بصورة ايجابية على المشهد السياسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يبدي موقفه من تقارب الاحزاب الكردية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يبدي موقفه من تقارب الاحزاب الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).