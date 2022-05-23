أمر قضائي باستقدام النائب الأول لمحافظ نينوى

2022/05/23 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظة نينوى.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الأمر الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الخاص باستقدام النائب الأول للمحافظ، بأنَّ “المُتَّهم أقدم على إصدار المُباشرة بالدوام لمُدير ناحية “المحلبية”؛ بالرغم من ثبوت قيامه بتزوير […]

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