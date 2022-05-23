الدليمي يكشف عن حراك مجتمعي داخل الانبار للحد من سلوكيات وهيمنة الحلبوسي

2022/05/23 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف معاون عميد كلية العلوم السياسية محمد دحام الدليمي , الاثنين , عن وجود حراك مجتمعي داخل محافظة الانباربشأن هيمنة وتسلط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على المحافظة من خلال سلطة العوائل , مؤكدا ان هذا الحراك في طريقه الى تبلور حالة من الاجماع الشعبي.وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة […]

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