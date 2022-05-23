ظهوره نادر.. سعودي يرصد حيوانًا بأساليب دفاعية مثيرة بجازان

2022/05/23 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بحث مطول..نجح المصور السعودي، سعد آل مداوي، في رصد حيوان غرير العسل أثناء تواجده في منطقة جازان، حيث يمتاز بشراسته وشجاعته رغم صغر حجمه.

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