مطاعم “ماكدونالدز” تغير اسمها في روسيا

2022/05/23 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” في روسيا قررت تغيير اسمها، وذلك بعد إغلاقها للفروع المنتشرة في البلاد على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.وذكر موقع “إزفيستيا” نقلا عن مصادر خاصة أن الاسم الجديد لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” سيكون “Mс” على أن تبقي الشركة على جميع المنتجات والوجبات الرسمية […]

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