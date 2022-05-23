2022/05/23 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “شاومي” الصينية عن تعاونها مع شركة ألمانية لتصنيع أحدث هواتفها الذكية، والمرتقب ‏طرحه في شهر يوليو/ تموز المقبل.‏ وأكدت “شاومي” في بيان لها، اليوم الاثنين، عن “تعاونها الاستراتيجي طويل الأمد” مع شركة “لايكا” المتخصصة في مجال الكاميرات.وسيكون هذا هو أحدث تعاون في مجال التصوير المحمول لشركة الكاميرات الألمانية، بعد تعاونها […]

ظهرت المقالة حقبة جديدة في التصوير‏..



“شاومي” الصينية تطرح هاتفا جديدا بشراكة ألمانية أولاً على ايرث نيوز.

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