2022/05/23 | 15:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9NgiCZqtn0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني في الانبار يطلق حملة بيئتنا لتعزيز الحزام الاخضر ويبدأ من الحبانية بزراعة 400 شتلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني في الانبار يطلق حملة بيئتنا لتعزيز الحزام الاخضر ويبدأ من الحبانية بزراعة 400 شتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).