نرفض التدخلات والاعتداءات.. المالكي للسفير التركي: يجب احترام سيادة الدول

2022/05/23 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، للسفير التركي لدى العراق على ضرورة احترام سيادة الدول.وذكر بيان لمكتب المالكي ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي”، مبيناً ان “الجانبين استعرضا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في […]

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المالكي للسفير التركي: يجب احترام سيادة الدول أولاً على ايرث نيوز.

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