بعد استسلام زوجها.. زوجة جندي

2022/05/23 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت ناتاليا بزوجها عندما كانت متطوعة مكلفة بتقديم الرعاية للجنود، وبدأت صداقة بالمراسلة أدت إلى قصة حب.بعد سنوات، أصبح أحد الجنود الأوكرانيين المحاصرين تحت النار في مصنع الصلب في آزوفستال.مرة أخرى أُجبر على التواصل مع زوجته من خلال رسائل قصيرة.لكن الآن لم تسمع ناتاليا من زوجها منذ أيام بعد أن احتجزته روسيا بناءً على أوامر بالاستسلام.

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