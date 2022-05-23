الصين تلعب بـ

2022/05/23 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم

الإثنين، الاستعداد للدفاع عن تايوان

"عسكرياً" بوجه أي غزو صيني.

وقال بايدن في تصريحات، إن "الصين تلعب

بالنار بشأن تايوان".

وأضاف، "سيكون ردنا عسكريا في حال هجوم

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