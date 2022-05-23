هل تسمح تركيا وإسرائيل للأقليم بتسليم نفطه إلى بغداد ؟

2022/05/23 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

القرار الذي أصدرته المحكمة الإتحادية

في العراق في شباط من عام 2022 بعدم

دستورية قانون النفط والغاز في حكومة

إقليم كردستان وضرورة إلزام الإقليم

بتسليم نفطه إلى الحكومة الإتح

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