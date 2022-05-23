الخارجية الروسية تعلق على خطط الولايات المتحدة لإرسال مشاة البحرية إلى كييف

2022/05/23 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير وسائل الإعلام حول إمكانية إرسال الجيش الأمريكي لحراسة السفارة في كييف.أكد رودينكو أنه إذا كانت مهمة مشاة البحرية الأمريكية تتجاوز مهمة حماية السفارة، فذلك سوف يثير تساؤلات.وأضاف: “سمعت هذه الرسالة.كل بلد لديه الحق في ضمان أمن سفارته من […]

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