مصر.. السجن المشدد لرجل أعمال بارز أدين بهتك عرض يتيمات

2022/05/23 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي" المصرية، وقد تصدرت قضيته مواقع التواصل والصحف ووسائل الإعلام في مصر لدى الكشف عنها في ديسمبر الماضي.

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