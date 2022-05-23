الجبهة التركمانية العراقية تختم مؤتمرها العام الثاني وتنتخب حسن توران رئيساً لها

2022/05/23 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت شعار “بهويتنا التركمانية نحافظ على وحدة العراق”، عقدت الجبهة التركمانية العراقية مؤتمرها العام الثاني، يوم الاثنين الموافق 23 آيار 2022، في قاعة القصر الابيض بمدينة كركوك، بحضور رئيسها السيد حسن توران، ونائبيه السيد هيثم هاشم مختار اوغلو والسيد هشام بيراقدار واعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي فروع ومكاتب الجبهة في المحافظات، وكوادر واعضاء الجبهة التركمانية العراقية، وبحضور لجنة مختصة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب كركوك، شعبة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.

وبدأ المؤتمر بقراءة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والتركمان، والاستماع إلى النشيد الوطني العراقي والتركماني.

وألقى رئيس الجبهة التركمانية العراقية كلمة أشاد بها بكوادر الجبهة التركمانية العراقية والخدمات المقدمة طيلة سنوات نضالها السياسي، وانها ستواصل نهجها الوطني والقومي في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني، وان الجبهة التركمانية العراقية تمثل المشروع الام لتركمان العراق وهي المدافع الامين عن حقوق الشعب التركماني، وستحافظ على ثوابتها الوطنية وهي تستمد قوتها من الجماهير التركمانية في جميع مدن وقصبات توركمن إيلى.

وجرى في المؤتمر التصويت على تعديلات النظام الداخلي للحزب، والتصويت على اعضاء المكتب السياسي الجديد على النحو التالي:

1 – حسن توران بهاء الدين سعيد

2 – هيثم هاشم نوري حسن

3 – هشام مصطفى طه محمد

4 – ايدن معروف سليم احمد

5 – امير عزت عبدالله محمد

6 – يشار عبدالله محمود عبدالله

7 – قاسم محمد يونس محمد

8 – لقمان نجم احمد نجم

9 – امين غريب محمد عباس

10 – سوسن عبدالواحد شاكر

11 – ماردين تحسين عبدالرحمن شريف

12 – محمد سمعان كنعان يوسف

13 – اسامة ناظم إبراهيم عباس

كما وجرى انتخاب السيد حسن توران رئيساً للجبهة التركمانية العراقية.

وتتعهد الجبهة التركمانية العراقية لابناء الشعب التركماني بالاستمرار على السير في مشروعها السياسي في استحصال حقوق الشعب التركماني وممارسة دورها الفاعل في العملية السياسية العراقية إيماناً منها بالدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية والشراكة في القرار الوطني العراقي.

وتثمن الجبهة التركمانية العراقية دور القوات والاجهزة الامنية في المساهمة في انجاح فعاليات المؤتمر.

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