2022/05/23 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيمَ، اليوم الاثنين، المُؤتمرُ الفني الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره الإيراني التي ستقامُ غداً الثلاثاء في ملعبِ المدينة الدوليّ.وشهد المؤتمر حضور النائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار ومُمثل الوفد الإيراني وممثلي الأجهزةِ الأمنيّة والطبيّة والإداريّة.وتمّ الاتفاقُ في المؤتمرِ على ارتداءِ منتخبنا اللون الأخضر الكامل.أما المنتخبُ الإيراني فسيرتدي اللونَ الابيض الكامل.

ظهرت المقالة بالاخضر والابيض..



منتخبا العراق وإيران الأولمبيان يلعبان ودياً غداً أولاً على ايرث نيوز.

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