2022/05/23 | 15:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتضح من خلال التصريح السعودي اتخاذها موقفا داعما لموسكو المواجهة لواشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم العقوبات الأمريكية.. الرياض تقدم الدعم لموسكو في اوبك +) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم العقوبات الأمريكية.. الرياض تقدم الدعم لموسكو في اوبك +) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).