لجنة الطاقة لاتعلم كيف ستسدد وزارة الكهرباء ديون ايران.. ماذا لو لم يشرع الامن الغذائي؟

2022/05/23 | 15:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بينما اعلنت وزارة الكهرباء قرب تسديد الديون الايرانية جراء استيراد الغاز، تبدو لجنة الطاقة النيابية غير محيطة بآلية تسديد هذه الديون خصوصًا في حال عدم تشريع قانون الامن الغذائي الذي تنتظره طعون لدى المحكمة الاتحادية في حال تشريعه.

نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية داخل راضي قال في تصريح إن لجنته ستعقد خلال هذا الاسبوع اجتماعاً لتحديد موعد لاستضافة وزير الكهرباء عادل كريم لبحث إجراءات واستعدادات الوزارة لموسم الصيف.

وبعد تحديد موعد استضافة الوزير، أضاف راضي، أن اللجنة ستقدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب للاستضافة، موضحاً أن استضافة الوزير ستكون في لجنة الطاقة وتضم وزير الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة.

وأشار راضي، إلى أن وزير الكهرباء وخلال زيارته إلى طهران اتفق مع الجانب الايراني على تسوية تسديد الديون وسيحسم ذلك بطريقتين الأولى عبر تخصيص أموال للوزارة في قانون الأمن الغذائي والأخرى عبر الإقتراض من وزارة المالية.

وبين أن الجانب الايراني يطلب العراق اكثر من مليار دولار عن الغاز المورد لتشغيل المحطات الكهربائية، بالنتيجة ان الوزارة بحاجة إلى الأموال لاجراء صيانة للمحطات واسلاك الكهربائية وقطع ثانوية ومحطات تحويل.

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