الفتح: مصلحة بارزاني فوق العراق وعلاقاته الخارجية ستفتت البلد

2022/05/23 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الإثنين، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني متمسك بالعراق لتحقيق غاياته الشخصية ومصالحه الخاصة، فيما بين أن علاقات أربيل الإقليمية ستفتت البلد وتقسمه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “مصلحة الإقليم التي ينظر اليها […]

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