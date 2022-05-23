2022/05/23 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في تهديد روسي جديد للغرب، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية إن بلاده سيكون لديها عما قريب 50 صاروخا نوويا جديدا، في ترسانة تستطيع تحويل كافة الأعداء إلى “حفر نشطة إشعاعيا”، بحسب تعبيره.وتابع دميتري روغوزين الذي يرأس وكالة “روس كوسموس” ويوصف بالمقرب جدا من الرئيس فلاديمير بوتن، إن العشرات من صواريخ “سرمات 2” […]

ظهرت المقالة صواريخ “الشيطان” النووية..



روسيا تهدد بسلاح الرعب مجددا أولاً على ايرث نيوز.

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