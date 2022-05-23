2022/05/23 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي

جهات متعددة في البلاد مسؤولية الفوضى

المرورية الحاصلة في الشوارع العامة

بالمحافظة وفي عموم البلاد.

وبين الفتلاوي في تصريح خص به مراسل

وكالة نون الخبرية "ان ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ كربلاء يحمل جهات عديدة مسؤولية الفوضى المرورية في كربلاء ويكشف عن قرب إتخاذ إجراءات للحد منها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ كربلاء يحمل جهات عديدة مسؤولية الفوضى المرورية في كربلاء ويكشف عن قرب إتخاذ إجراءات للحد منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).